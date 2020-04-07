07.04.2020 19:19

У міських лікарнях працюють нові апарати ШВЛ та рентген-апарати

Новий апарат штучної вентиляції легенів та рентген-апарат встановили у Міській клінічній багатопрофільній лікарні №17.



//city.kharkov.ua

Як повідомив головний лікар міської лікарні №17 Дмитро Черепов, новий апарат ШВЛ - експерт-класу, який вже ввели в роботу.

«Дозволяє при проведенні штучної вентиляції легень дозувати і робити штучну вентиляцію прогнозованою, що дуже важливо для хворих з патологією органів дихання», - зазначив Дмитро Черепов.

В.о. завідувача відділенням анестезіології інтенсивної терапії Микола Сендецький уточнив, що апарат призначений для дітей і дорослих, інвазивної та неінвазивної вентиляції, обладнаний зволожувачем та інгалятором. Завдяки сучасному ШВЛ можна штучно підтримувати роботу легенів більше двох тижнів. У той же час сама система - мобільна, її зручно пересувати до ліжка хворого, і завдяки повній комп'ютеризації медперсаналу легко контролювати стан пацієнта.

Також у лікарні встановили сучасний рентген-апарат італійської фірми «GMM» 2020 року. Як повідомив завідувач рентгенвідділення Дмитро Сергєєв, на ньому можна отримати чіткий знімок всього за кілька хвилин.

«Це новий цифровий апарат на повноцінні два робочі місця, який дозволяє не тільки зменшити дозове навантаження на пацієнта, у тому числі на маленьких діток, які перебувають в травмпункті, але і поліпшити роботу з пацієнтами важкими, які надходять у терапевтичне та реанімаційне відділення. Знімок виходить без проявлення, як на старих апаратах, буквально за лічені хвилини», - повідомив Дмитро Сергєєв.

Зазначимо, що міська лікарня №17 входить до переліку медустанов першої хвилі. Передбачається, що сюди будуть направлятися хворі з ознаками короновірусні інфекції, де їм надаватимуть необхідну допомогу. Всього у 17-й лікарні працюють дев'ять апаратів штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, що у кінці березня міським лікарням передали нові апарати штучної вентиляції легенів та ультразвукової діагностики.