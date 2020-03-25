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25.03.2020  13:50   

Карантин в Украине продлен до 24 апреля

Кабинет министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на три недели.


// МОН

Таким образом, срок окончания карантина переносится с 3 апреля на 24 апреля.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 25 марта.

Также правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории.

«Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайной ситуации в государстве Украина на всей территории на 30 дней, сроком до 24 апреля 2020 года. С возможностью его дальнейшего продления в соответствии с действующим законодательством. Или если мы справимся и победим эту ситуацию скорее, тогда будем отдельно принимать решение на заседании Кабинета министров», - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, карантин в Украине из-за коронавируса был введен с 12 марта по 3 апреля.

Уже 17 марта карантинные меры были существенно усилены, по всей стране были закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек, заправок, АЗС и банков.

Харьковский метрополитен остановил работу в 20:00 17 марта, с 18 марта введены новые маршруты общественного транспорта. Также было введено ограничение о перевозке не более 10 пассажиров в салоне.

21 марта комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской ОГА ввела режим чрезвычайной ситуации регионального уровня на всей территории Харьковской области, в том числе и в городе Харькове.

Тэги:  карантин, коронавирус, продлен
 
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