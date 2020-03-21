На Харьковщине решением ХОГА введена чрезвычайная ситуация регионального уровня (ВИДЕО)

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской ОГА ввела режим чрезвычайной ситуации регионального уровня на всей территории Харьковской области, в том числе и в городе Харьков.
Профильным службам поручено отработать вопрос о полной остановке работы общественного транспорта. Пока что общественный транспорт не останавлиивается.
«Введена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Что это значит? Создан штаб. Я руководитель штаба. И мы будем в оперативном порядке координировать все действия. Как вы, вероятно, слышали, рассматривается вопрос, дано соответствующее задание структурным подразделениям для того, чтобы изучили вопрос полной остановки общественного транспорта», - сказал председатель Харьковской ОГА.
По его словам, на сегодня ничего не меняется.
«Вместе с тем, если коронавирус дальше будет распространяться, мы имеем возможность оперативно принимать управленческие решения. Чрезвычайная ситуация региональная позволяет, например, не нарушая констититуцийних прав, свобод людей, принять управленческие решения фактически в ручном режиме достаточно быстро. Например, мы можем перекрыть границы для того, чтобы из других областей, в которых зафиксировано более поражений коронавируса, мы можем просто не допускать», - сказал Алексей Кучер.
Председатель ХОГА утверждает, что чрезвычайная ситуация необходима для того, чтобы быстро остановить транспорт в случае распространения коронавируса в Харьковской области.
«Потому что мы знаем, и это необходимо подтвердить и признать, что не выдерживаются те меры, которые были зафиксированы. По 10 человек перевозчики не перевозят в одной машине, поэтому есть существенная и серьезная угроза распространения коронавируса», - утверждает Кучер.
Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
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