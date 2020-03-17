У Харкові громадський транспорт переходить на новий графік

Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня.
Метрополітен закривається наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня.
Наземний електричний громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі, про який проінформують пізніше.
Також буде організовано підвіз городян до продуктових магазинів і лікувальних установ.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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