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17.03.2020  10:42   

У Харкові громадський транспорт переходить на новий графік

Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня.


://city.kharkov.ua

Метрополітен закривається наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня.

Наземний електричний громадський транспорт працюватиме у спеціальному режимі, про який проінформують пізніше.

Також буде організовано підвіз городян до продуктових магазинів і лікувальних установ.

Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, транспорт, город, харьков, кредит
 
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