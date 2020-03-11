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11.03.2020  16:22   

Карантин по коронавирусу в Харькове: подробности

В мэрии сообщили основные пункты карантинных мероприятий, которые будут проводиться в городе.


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Решением Кабмина карантин вводится с 12 марта до 3 апреля.

В Харькове детские сады, школы и прочие городские учебные учреждения закрываться на карантин нет будут. Водить ли детей в образовательные учреждения, родители решают сами.

На период карантина закрываются развлекательные учреждения – театры, кинотеатры, цирк.

Спортивные мероприятия отменяются.

Массовые мероприятия ограничиваются максимумом в 60 человек.

Тэги:  карантин, харьков, коронавирус
 
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