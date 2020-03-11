Карантин по коронавирусу в Харькове: подробности

В мэрии сообщили основные пункты карантинных мероприятий, которые будут проводиться в городе.
Решением Кабмина карантин вводится с 12 марта до 3 апреля.
В Харькове детские сады, школы и прочие городские учебные учреждения закрываться на карантин нет будут. Водить ли детей в образовательные учреждения, родители решают сами.
На период карантина закрываются развлекательные учреждения – театры, кинотеатры, цирк.
Спортивные мероприятия отменяются.
Массовые мероприятия ограничиваются максимумом в 60 человек.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
То тучи, то солнце – погода в этот день будет переменчивой. Ночью небольшой дождь. Днем в Харькове без осадков, по области небольшой дождь. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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