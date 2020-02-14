Геннадий Кернес через соцсеть прокомментировал личный прием граждан на ХТЗ (ВИДЕО)

Харьковский городской голова предпочитает встречаться с горожанами лицом к лицу.
Через социальныю сеть Геннадий Кернес прокомментировал свою встречу с работниками ХТЗ.
Более 50 заводчан обратились к мэру с просьбами оказать помощь по различным вопросам, в частности, говорилось о ремонте дорог и домов, благоустройство территории, содействие в дорогом лечении, улучшение транспортной инфраструктуры.
«Личный прием коллектива ХТЗ. Завод работает мало, но сохраняет костяк, у людей - коммунальные и социальные вопросы. Так, лицом к лицу, сразу видно, где действительно сложно помочь, а где годами «футболят» по инстанциям. Делаем выводы.
Каждый месяц я прихожу в больницы и школы, в вузы и предприятия. Будучи на ногах, прошел все районы, был первым из мэров, кто услышал людей. И поэтому десять лет, в горе и в радости, я чувствую их поддержку» - говорится в сообщении.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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