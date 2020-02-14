Главная Новости Власть Геннадий Кернес через соцсеть прокомментировал личный прием граждан на ХТЗ (ВИДЕО)
14.02.2020  17:23   

Геннадий Кернес через соцсеть прокомментировал личный прием граждан на ХТЗ (ВИДЕО)

Харьковский городской голова предпочитает встречаться с горожанами лицом к лицу.


://city.kharkov.ua/

Через социальныю сеть Геннадий Кернес прокомментировал свою встречу с работниками ХТЗ.

Более 50 заводчан обратились к мэру с просьбами оказать помощь по различным вопросам, в частности, говорилось о ремонте дорог и домов, благоустройство территории, содействие в дорогом лечении, улучшение транспортной инфраструктуры.

«Личный прием коллектива ХТЗ. Завод работает мало, но сохраняет костяк, у людей - коммунальные и социальные вопросы. Так, лицом к лицу, сразу видно, где действительно сложно помочь, а где годами «футболят» по инстанциям. Делаем выводы.

Каждый месяц я прихожу в больницы и школы, в вузы и предприятия. Будучи на ногах, прошел все районы, был первым из мэров, кто услышал людей. И поэтому десять лет, в горе и в радости, я чувствую их поддержку» - говорится в сообщении.

Источник:   facebook.com/gennadykernes
 Тэги:  встреча, работник, харьков, завод, помощь
 
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