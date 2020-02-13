13.02.2020 14:12

Геннадій Кернес провів особистий прийом працівників «ХТЗ»

Мер Харкова Геннадій Кернес сьогодні, 13 лютого, провів особистий прийом громадян - працівників ПрАТ «Харківський тракторний завод».



//city.kharkov.ua

Понад 50 заводчан звернулися до мера з проханнями надати допомогу з різних питань, зокрема, йшлося про ремонт доріг і будинків, благоустрій території, сприяння в дорогому лікуванні, поліпшення транспортної інфраструктури.

Так, наприклад, працівники підприємства поскаржилися на незадовільну роботу автобуса №224 (ст. м. «Тракторний завод» - вул. Довженка). За їхніми словами, замість п'яти одиниць транспорту на маршруті працює всього дві, що завдає багато незручностей пасажирам. Геннадій Кернес дав доручення терміново збільшити кількість автобусів на маршруті, в іншому випадку його обслуговуватиме інший перевізник.

За підсумками особистого прийому міського голови також були розв'язані питання ремонту низки будинків і внутрішньоквартальних доріг. Зокрема, до жовтня-листопада будуть відремонтовані під'їзди в будинках по пр. Московському, 298, пр. Олександрівському, 55, бул. Грицевця, 4, пр. Архітектора Альошина, 39, пров. Академіка Підгорного, 6, вул. Ростовській, 7, вул. Старицького, 9 тощо. Ремонт внутрішньоквартальних доріг у поточному або наступному році запланований по пр. Московському, 308-312, бул. Грицевця, 4, 14-а, вул. Бекетова, 11-13, Салтівському шосе, 106, вул. Електровозній, 19 та ін.

На прохання інженера підприємства Валентини Клименко у дворі по вул. Плитковій, 79-а до 1 червня буде встановлений дитячий майданчик.

Генеральний директор «ХТЗ» Андрій Коваль подякував Геннадію Кернесу за увагу, яку він приділив проблемам працівників заводу.

«У нас великий колектив, і у кожної людини є свої побутові або особисті питання. Підприємство не завжди може повноцінно всім допомогти, хоча і стараємося. Міський голова проводить прийоми наших працівників вже не перший рік, і немає жодного питання, яке б не було розв'язане. Це піднімає у колективі моральний дух, створює більш сприятливу обстановку в тих місцях, де ці люди живуть. Я щиро дякую міській владі за активну участь у вирішенні наболілих проблем», - зазначив керівник заводу.

Підбиваючи підсумки прийому, Геннадій Кернес акцентував увагу на необхідності виконати всі взяті зобов'язання точно в строк.

«Сьогодні ми спілкувалися з працівниками «ХТЗ», які є жителями міста Харкова і мають, як і всі, свої проблемні питання. Ми повинні не просто їх обнадіяти, а реально допомогти у вирішенні тих проблем, які вони порушили. Все, що ми пообіцяли стосовно дат, має бути виконано», - підкреслив міський голова.