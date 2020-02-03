Геннадий Кернес прокомментировал решение суда о пересмотре дела

Харьковский городской голова Геннадий Кернес выразил уверенность, что судебный процесс против него закончится признанием его невиновности.
В своем Telegram мэр Харькова прокомментировал решение Апелляционного суда о возвращении дела в суд первой инстанции.
«В пятницу Апелляционный суд Полтавской области отправил сфальсифицированное против меня дело на повторное рассмотрение судом первой инстанции.
Это то самое дело о якобы похищении якобы активистов Евромайдана в Харькове.
Срок давности по этому делу давно вышел, но я категорически против того, чтобы оно было закрыто за сроком давности.
Меня также не устраивало то, что судья первой инстанции закрыл его по причине, что прокуроры отказались поддержать свое же обвинение.
Я хочу, чтобы это дело закончилось только одним - решением суда о моей невиновности. И ради этого я готов ездить в Полтаву, хоть это мне, как городскому голове Харькова, и не очень удобно.
Уверен, что во время повторного рассмотрения этого шитого белыми нитками дела я и мои адвокаты сможем доказать мою невиновность. Тем более, что прокуроры, которые неумело фальсифицировали это дело в отношении меня, оказались настолько «профессиональными», что не смогли пройти переаттестацию в Офисе Генерального Прокурора Украины и были уволены. Надеюсь, что у новых представителей «обвинения» совести будет больше, чем у 19 прокуроров команды Ганилова, и они не будут так упорно называть белое черным – по своей ли воле или по политическому заказу.
Повторю – я не совершал тех действий, которые мне инкриминирует гособвинение, а у псевдо-пострадавших нет ни одного доказательства моей вины или вины моих охранников. И мы это докажем», – говорится в сообщении.
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