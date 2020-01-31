31.01.2020 13:59

Дело Кернеса вернули в суд первой инстанции

Коллегия судей приняла вернуть дело в суд первой инстанции.



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Такое решение принято на заседании суда по рассмотрения апелляции по делу мэра города Харькова Геннадия Кернеса 31 января в Апеляционном суде города Полтавы.

Полный текст решения коллегии судет будет обнародован 4 февраля, сообщил адвокат защиты Андрей Цыганков.

Это означает, что дело вернут в суд первой инстанции – Киевский районный суд города Полтавы, будет назначен новый судья. Обвинение должно заново предоставить доказательную базу, свидетелей.



Адвокаты защиты уже на этом этапе считают, что дело провальное, потому что за время рассмотрения дела в Украине поменялось даже законодательство.

Напомним, 10 августа 2018 года Киевским райсудом Полтавы дело против Кернеса было закрыто.

«Суд постановил: уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича,... Блинника Виталия Дмитриевича,... Смицкого Евгения Николаевича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу», - говорится в решении, оглашенном судьей Антоновым.