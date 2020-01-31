31.01.2020 12:15

Сьогодні в Полтаві – розгляд апеляції по справі Геннадія Кернеса (Текстова трансляція)

У п'ятницю, 31 грудня 2020 року, в Апеляційному суді міста Полтави відбудеться розгляд справи Геннадія Кернеса.



// РЕДПОСТ

Сьогодні у м. Полтава колегія суддів розглядатиме апеляцію сторони потерпілих щодо закриття справи Геннадія Кернеса та двох його охоронців.



Засідання призначене на 11.00



Станом на 10.40 у будівлі присутній один з потерпілих у справі - Сергій Ряполов з двома активістками. Олександра Кутяніна немає.

Також частково прибула сторона захисту - адвокат Андрій Циганков та адвокат Наталя Плиса.

Присутні і ЗМІ.

Сторона потерпілих оскаржує рішення Київського райсуду Полтави щодо закриття справи. Рішення було ухвалене у серпні 2018 року.

11.00 Приїхали і інші захисники Геннадія Кернеса та його охоронців : адвокати - Олександр Гунченко, Лідія Ізовітова та Юлія Плетньова.

11.18 Всі присутні в залі суду очікують на початок засідання.

Адвокат потерпілих Тетяна Зелькіна братиме участь в засіданні у форматі відеоконференції.

11.20 До зали зайшла колегія суддів. Розпочалось засідання. До суду надійшла постанова з Генпрокуратури про зміну представників держобвинувачення.



Новопризначені два прокурори сьогодні присутні на засіданні.





Сторона захисту виступила із заявою щодо постанов першого заступника генпрокурора. В ній виявили певні розбіжності щодо зміни та призначення групи прокурорів.



Мова про постанови від 17 та 24 грудня 2019 грудня. Адвокат Ізовітова навела відповідні аргументи і заявила, що «20 грудня обвинувач був неналежним».



У разі, якщо змінюється група прокурорів, то лише в тому випадку, якщо жоден із 19, які представляли держобвинувачення, не можуть і надалі представляти обвинувачення, заявила Лідія Ізовітова.



«Я погоджуюсь с захисниками і хочу, щоб ми з’ясували, на якій самі підставі була змінена група прокурорів по моїй справі. Згоден з заявами захисників Ізовітової та Циганкова», - підкреслив Геннадій Кернес на засіданні.

Сторона захисту вважає, що заступник Генпрокурора Віталій Касько допустив грубу помилку у постановах щодо зміни групи прокурорів.



Колегія суддів вважає, що повноваження прокурорів є законними на підставі постанови заступника генпрокурора Касько.

Новий склад сторони держобвинувачення заявив, що прокурори по апеляційній скарзі висловилися на минулому засіданні. Тому їм додати нічого.



11.58 Сторона захисту взяла слово щодо заперечення стосовно апеляційної скарги.

Юлія Плетньова підкреслила, що справа, в якій звинувачують Геннадія Кернеса та двох його охоронців, штучно була створена ще на стадії розгляду в суді першої інстанції. Протягом всіх років розгляду справи в Київському райсуді прокурори всіляко бойкотували засідання. Сім судових засідань поспіль. Без поважних причин. Із 19 прокурорів в судових засідань брали участь лише два.



«Прокурори самоусунулись від виконання своїх повноважень», – заявила вона.



Юлія Плетньова вважає, що рішення щодо закриття справи Київським райсудом законне і не підлягає оскарженню.