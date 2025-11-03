До суду передано справу двох підлітків, які до смерті побили чоловіка у Харкові

У вересні 2025 року в Індустріальному районі міста Харкова сталася трагедія. Між двома неповнолітніми, яким було по 16 років, та 22-річним чоловіком раптово виникла сварка, що швидко переросла у бійку.
Комментариев: 0
День сприятливий для завершення справ і підведення підсумків. Інтуїція та уважність допоможуть уникнути помилок і знайти нові можливості для розвитку.
У Харкові вдень небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів.
Сьогодні в Україні відзначаються День інженерних військ.
влажность:
давление:
ветер: