03.11.2025 17:15 Віталій Хіневич

До суду передано справу двох підлітків, які до смерті побили чоловіка у Харкові

У вересні 2025 року в Індустріальному районі міста Харкова сталася трагедія. Між двома неповнолітніми, яким було по 16 років, та 22-річним чоловіком раптово виникла сварка, що швидко переросла у бійку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час сутички один із підлітків ударив потерпілого в обличчя, від чого той упав на землю. Не зупиняючись, нападник, продовжив побиття. Юнаки завдали чоловіку не менше шести ударів руками та ногами по тулубу і чотири – по обличчю.

Незважаючи на отримані ушкодження, потерпілий зміг самотужки підвестися, але втратив свідомість після чергового удару.

Внаслідок отриманих травм він помер.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно двох неповнолітніх за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Обвинуваченим було обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Їх судитимуть у Харкові.

