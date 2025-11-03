03.11.2025 16:55 Віталій Хіневич

На Печенізькому водосховищі ловили рибу сітками

Біля села Мартове Чугуївського району виявлено двох осіб, які ловили рибу забороненими для любительського рибальства знаряддями лову - рибацькими сітками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

1 листопаду під час проведення рибоохоронного рейду спільно із представниками служби безпеки ТОВ "КВАНТА" на Печенiзькому водосховищі біля с. Мартове Чугуївського району виявлено двох осіб, які ловили рибу забороненими для любительського рибальства знаряддями лову - рибацькими сітками з льоси 2 шт.

В такий спосіб вловили таку рибу: лящ – 20 кз., карась сріблястий - 6 екз., судак - 2 екз., окунь - 2 екз., плітка - 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 22 кг.

Збитки завдані рибному господарству України склали 57 528 грн. На осіб складено адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

