03.11.2025

Показники захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 серед населення Харківщини

Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність знизилась на 4,8%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

З початку епідемічного сезону (з 29.09.2025) в області захворіло 15536 осіб. Дітей віком до 17 років 6715 (43,2%). Показники захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 31,6%.

Питома вага COVID-19 у структурі ГРВІ – 9,2%: 1425 випадків (за аналогічний період минулого року – 835 випадків, більше на 70,7%). Переважна більшість хворих на COVID-19 зареєстрована серед дорослого населення – 1245 (87,4%) осіб.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на ГРВІ на 44 тижні 2025 року (27.10.2025 по 02.11.2025) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 захворіло 2835 осіб, з них 1307 (46,1%) – діти віком до 17 років. Показник захворюваності становить 109,74 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 73,6%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність знизилась на 4,8%.

Госпіталізовано 106 осіб, з них 53 (50%) дитини. Перевищення епідпорогу на 26,9% зареєстровано у Берестинському районі, показник захворюваності 345,07 на 100 тис. населення. Інтенсивність епідпроцесу відповідає середньому рівню.

У структурі ГРВІ питома вага COVID-19 становить 4,4% – зареєстровано 124 випадки. Переважна більшість хворих COVID-19 зареєстрована серед дорослого населення – 114 (91,9%) осіб, найбільш уражена вікова група 30-64 роки – 73 (64,0%) хворих.

Серед дитячого населення випадки захворювань зареєстровано у 10 (8,1%) дітей. Питома вага госпіталізованих з COVID-19 з числа всіх зареєстрованих хворих становить 19,4% (24 особи). Найбільша кількість госпіталізованих зареєстрована у віковій групі 30-64 роки – 12 (50%) осіб.

Станом на 03.11.2025 щеплено проти грипу 469 осіб, з них 291 (62,0%) особа з груп ризику.

Методом ПЛР обстежений 1541 хворий, з них у 242 (15,7%) виявлено позитивні результати. У 210 (86,8%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 13 (5,4%) – вірус парагрипу, у 8 (3,3%) – риновірус, у 2 (0,8%) – аденовірус, у 4 (1,7%) – бокавірус, у 1 (0,4%) – РС-вірус, у 1 (0,4%) – коронавірус HL-63, у 1 (0,4%) – мікоплазма, у 1 (0,4%) – вірус грипу типу А (H1N1). Також зареєстрована циркуляція вірусу грипу типу В на минулому тижні, вірус виявлено у 1 хворого.

