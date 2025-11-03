На Харківщині розшукували дівчинку, яка пішла на танцювальне заняття та не повернулася додому

3 листопада до правоохоронців надійшло повідомлення від жительки селища Краснокутськ про те, що її 7-річна внучка пішла на танцювальне заняття та не повернулася додому.
День сприятливий для завершення справ і підведення підсумків. Інтуїція та уважність допоможуть уникнути помилок і знайти нові можливості для розвитку.
У Харкові вдень небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів.
Сьогодні в Україні відзначаються День інженерних військ.
