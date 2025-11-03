03.11.2025 18:15 Віталій Хіневич

На Харківщині розшукували дівчинку, яка пішла на танцювальне заняття та не повернулася додому

3 листопада до правоохоронців надійшло повідомлення від жительки селища Краснокутськ про те, що її 7-річна внучка пішла на танцювальне заняття та не повернулася додому.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські розпочали розшукові заходи та швидко знайшли дівчинку.

Вона знаходилася неподалік школи. Жодних протиправних дій з нею не сталося.

Дівчинку передали бабусі та провели з родиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

