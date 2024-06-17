17.06.2024 22:09 Дмитро Колонєй
Готуємо голубці з пекінської капусти
Нетрадиційний варіант популярної страви.
Як пише РЕДПОСТ
, листя пекінської капусти тонше і ніжніше, ніж листя білокачанної, голубці готуються швидко і виходять ніжними та ароматними.
Голубці з пекінської капусти
Продукти
-
капуста пекінська - 800 г,
-
фарш м'ясний - 800 г,
-
рис сирий - ½ склянки,
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цибуля ріпчаста - 4 шт.,
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морква - 2 шт.,
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часник - 3 зубчики,
-
томатна паста - 3 ст. ложки,
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перець чорний горошком - 10 шт.
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кріп свіжий - 10 г,
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свіжа петрушка — 10 г,
-
перець мелений - 1 ч. ложка,
-
лавровий лист - 2 шт.,
-
олія рослинна - 2 ст. ложки,
-
сіль за смаком,
-
цукор - 1 ст. ложка,
-
вода - 1 л,
-
сметана (для подачі) – за смаком.
Покроковий рецепт приготування
-
Рис ретельно промити.
-
Відварити рис протягом 10 хвилин.
-
Остудити.
-
Часник розмолоти.
-
Дві невеликі цибулини дрібно нарізати,
-
Дві великі цибулини нарізати півкільцями.
-
Моркву натерти на великій тертці.
-
У пекінської капусти зрізати з боку основи третину.
-
Розібрати капусту на листі.
-
Велике листя відкласти для голубців. Дрібне листя - для соусу.
-
Дрібне листя капусти дрібно нарізати.
-
У великого листя зрізати біля основи потовщення.
-
Скласти листя у форму
-
Залити листя окропом
-
Залишити на 15 хвилин, щоб вони стали м'якшими.
-
Через 15 хвилин листя капусти вийняти.
-
Скласти листя в друшляк, щоб стекла вода.
-
Відокремити 1 літр води, решту вилити.
-
У м'ясний фарш додати дрібно нарізану цибулю, відварений рис, сіль і 1/2 ч. ложки меленого перцю
-
Ретельно все перемішати.
-
На аркуш капусти біля основи покласти 1 ст.ложку м'ясної начинки
-
Загорнути лист у формі трубочки, краї підвернути всередину.
-
У сотейнику розігріти олію
-
Обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, на середньому вогні 2 хвилини, постійно помішуючи.
-
Додати моркву
-
Продовжувати смажити ще 2 хвилини.
-
Додати дрібно нарізану капусту, сіль
-
Смажити 1 хвилину.
-
Додати часник
-
Гасити ще 1 хвилину.
-
Додати 3 ст. ложки томатної пасти
-
Перемішати.
-
Додати 1 ст. ложку цукру
-
Перемішати.
-
Додати 100 мл води від капусти
-
Перемішати.
-
Відкласти із сотейника половину приготовленого соусу в миску.
-
Соус, що залишився в каструлі, рівномірно розподілити і укласти на нього кріп і петрушку.
-
Зверху щільно викласти голубці з пекінської капусти з фаршем. Накрити їх рівномірно шаром відкладеного соусу.
-
Додати в сотейник воду, що залишилася від капусти, щоб вона покрила голубці.
-
Додати лавровий лист, перець горошком та мелений чорний перець.
-
Довести до кипіння.
-
Спробувати бульйон на сіль та цукор, при необхідності додати.
-
Закрити кришку і гасити голубці з пекінської капусти з м'ясом і рисом на слабкому вогні 40 хвилин.
-
Голубці подавати зі сметаною.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смажені кальмари у клярі.
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