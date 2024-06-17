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17.06.2024  22:09   Дмитро Колонєй

Готуємо голубці з пекінської капусти

Нетрадиційний варіант популярної страви.

 
Як пише РЕДПОСТ, листя пекінської капусти тонше і ніжніше, ніж листя білокачанної, голубці готуються швидко і виходять ніжними та ароматними. 
 

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Голубці з пекінської капусти

 

Продукти

    
  • капуста пекінська - 800 г,
  • фарш м'ясний - 800 г,
  • рис сирий - ½ склянки,
  • цибуля ріпчаста - 4 шт.,
  • морква - 2 шт.,
  • часник - 3 зубчики,
  • томатна паста - 3 ст. ложки,
  • перець чорний горошком - 10 шт.
  • кріп свіжий - 10 г,
  • свіжа петрушка — 10 г,
  • перець мелений - 1 ч. ложка,
  • лавровий лист - 2 шт.,
  • олія рослинна - 2 ст. ложки,
  • сіль за смаком,
  • цукор - 1 ст. ложка,
  • вода - 1 л,
  • сметана (для подачі) – за смаком.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Рис ретельно промити. 
  2. Відварити рис протягом 10 хвилин. 
  3. Остудити.
  4. Часник розмолоти. 
  5. Дві невеликі цибулини дрібно нарізати, 
  6. Дві великі цибулини нарізати півкільцями. 
  7. Моркву натерти на великій тертці.
  8. У пекінської капусти зрізати з боку основи третину. 
  9. Розібрати капусту на листі. 
  10. Велике листя відкласти для голубців. Дрібне листя - для соусу. 
  11. Дрібне листя капусти дрібно нарізати. 
  12. У великого листя зрізати біля основи потовщення. 
  13. Скласти листя у форму 
  14. Залити листя окропом
  15. Залишити на 15 хвилин, щоб вони стали м'якшими. 
  16. Через 15 хвилин листя капусти вийняти.
  17. Скласти листя в друшляк, щоб стекла вода. 
  18. Відокремити 1 літр води, решту вилити.
  19. У м'ясний фарш додати дрібно нарізану цибулю, відварений рис, сіль і 1/2 ч. ложки меленого перцю
  20. Ретельно все перемішати. 
  21. На аркуш капусти біля основи покласти 1 ст.ложку м'ясної начинки 
  22. Загорнути лист у формі трубочки, краї підвернути всередину.
  23. У сотейнику розігріти олію 
  24. Обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, на середньому вогні 2 хвилини, постійно помішуючи. 
  25. Додати моркву 
  26. Продовжувати смажити ще 2 хвилини. 
  27. Додати дрібно нарізану капусту, сіль 
  28. Смажити 1 хвилину. 
  29. Додати часник 
  30. Гасити ще 1 хвилину. 
  31. Додати 3 ст. ложки томатної пасти
  32. Перемішати. 
  33. Додати 1 ст. ложку цукру 
  34. Перемішати. 
  35. Додати 100 мл води від капусти
  36. Перемішати.
  37. Відкласти із сотейника половину приготовленого соусу в миску.
  38. Соус, що залишився в каструлі, рівномірно розподілити і укласти на нього кріп і петрушку. 
  39. Зверху щільно викласти голубці з пекінської капусти з фаршем. Накрити їх рівномірно шаром відкладеного соусу. 
  40. Додати в сотейник воду, що залишилася від капусти, щоб вона покрила голубці. 
  41. Додати лавровий лист, перець горошком та мелений чорний перець. 
  42. Довести до кипіння.
  43. Спробувати бульйон на сіль та цукор, при необхідності додати. 
  44. Закрити кришку і гасити голубці з пекінської капусти з м'ясом і рисом на слабкому вогні 40 хвилин. 
  45. Голубці подавати зі сметаною.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смажені кальмари у клярі.

 

Тэги:  рецепт, голубці, капуста, цукор, морква, сметана, олія, цибуля
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