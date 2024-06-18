Прогноз погоди у Харкові на 18 червня

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без суттєвих опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 червня буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 16 - 18°, вдень 25 - 27°.
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Фантазії сьогодні будуть яскравішими за реальність, і багато хто віддасть перевагу віртуальному світу. Однак день не підходить для точних справ, проте ідеальний для творчості та спілкування.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без суттєвих опадів.
18 червня у світі відзначають День стабільної гастрономії.
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