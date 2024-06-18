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18.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 червня

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без суттєвих опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 червня буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 16 - 18°, вдень 25 - 27°.

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Народні прикмети

  • роса випала вранці - урожай буде хорошим;
  • туман зранку - вдень буде спекотно;
  • захід сонця рожевий - встановиться гарна погода.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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