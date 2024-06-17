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17.06.2024  21:14   Дмитро Колонєй

Що буде з електриокю взимку - невтішний прогноз експерта

Гендиректор Yasno поінформував, скільки годин на день буде світло взимку.

Як повідомляє РЕДПОСТ,  гендиректор YASNO Сергій Коваленко спрогнозував, Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%. Тому українці потенційно можуть мати електроенергію лише по 6-7 годин на день.
 
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Він закликав побутових споживачів і бізнес готуватися до значного дефіциту світла і забезпечити себе альтернативними джерелами електрики.
 
Коваленко пояснив, що наразі важко робити якісь прогнози на зиму, адже навіть зараз, влітку, незрозуміло, з якою генерацією Україна вийде на опалювальний сезон.
 
"Ми точно знаємо, що зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%. Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати. Тоді буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо відновити генерації", – сказав гендиректор Yasno.
 
"Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість – сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори і таке інше", – додав Коваленко.
 
Також гендиректор Yasno попередив, що в наступні місяць-півтора ситуація з електропостачанням залишатиметься складною.
 
Раніше в "Укренерго" дали невтішний прогноз на півтора місяці і попередили, що відключення світла стануть тривалішими.
 
Тэги:  прогноз, світло
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