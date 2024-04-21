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21.04.2024  16:18   Дмитро Колонєй

Харків отримає обладнання для альтернативної генерації електроенергії

Як він оцінює ситуацію у Харкові та яке саме обладнання спрямують до міста поінформував віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков.


Харків отримає обладнання для альтернативної генерації електроенергії
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, Харків отримає когенераційні установки та інше обладнання для розвитку альтернативної генерації електроенергії.
 
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Посадовець поінформував, що працювати над розвитком цого напрямку в країні почали ще минулої осені.
 
  • закуплена 91 когенераційна установка для 32 міст України;
  • вивчаються всі проєкти технічної допомоги, які працюють в Україні.
 
"Постараємося якнайшвидше спрямувати все обладнання, вже замовлене або яке очікується, до Харкова. Бо на сьогодні ситуація тут є найбільш критичною", - зазначив віцепрем'єр.
 
 
Крім того, Олександр Кубраков повідомив, що паралельно опрацьовується питання щодо передачі Харкову обладнання для газотурбінних електростанцій, а також триває робота з захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Олександр Кубраков та нардеп Олена Шуляк завізитували до Харкова у складі  потужної делегації, яка побачила своїми очима зруйновану ворогом Північну Салтівку.
 
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