21.04.2024 16:18 Дмитро Колонєй

Харків отримає обладнання для альтернативної генерації електроенергії

Як він оцінює ситуацію у Харкові та яке саме обладнання спрямують до міста поінформував віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков.



Харків отримає обладнання для альтернативної генерації електроенергії



Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, Харків отримає когенераційні установки та інше обладнання для розвитку альтернативної генерації електроенергії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Посадовець поінформував, що працювати над розвитком цого напрямку в країні почали ще минулої осені.

закуплена 91 когенераційна установка для 32 міст України;

вивчаються всі проєкти технічної допомоги, які працюють в Україні.

"Постараємося якнайшвидше спрямувати все обладнання, вже замовлене або яке очікується, до Харкова. Бо на сьогодні ситуація тут є найбільш критичною", - зазначив віцепрем'єр.

Крім того, Олександр Кубраков повідомив, що паралельно опрацьовується питання щодо передачі Харкову обладнання для газотурбінних електростанцій, а також триває робота з захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.