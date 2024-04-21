21.04.2024 16:18 Дмитро Колонєй
Харків отримає обладнання для альтернативної генерації електроенергії
Як він оцінює ситуацію у Харкові та яке саме обладнання спрямують до міста поінформував віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков.
Харків отримає обладнання для альтернативної генерації електроенергії
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, Харків отримає
когенераційні установки та інше обладнання для розвитку альтернативної генерації електроенергії.
Посадовець поінформував, що працювати над розвитком цого напрямку в країні почали ще минулої осені.
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закуплена 91 когенераційна установка для 32 міст України;
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вивчаються всі проєкти технічної допомоги, які працюють в Україні.
"Постараємося якнайшвидше спрямувати все обладнання, вже замовлене або яке очікується, до Харкова. Бо на сьогодні ситуація тут є найбільш критичною", - зазначив віцепрем'єр.
Крім того, Олександр Кубраков повідомив, що паралельно опрацьовується питання щодо передачі Харкову обладнання для газотурбінних електростанцій, а також триває робота з захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.
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