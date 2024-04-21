21.04.2024 15:43 Дмитро Колонєй

Харківщина не буде "сірою" зоною Європи

Міжнародні партнери України не допустять, аби Харківщина стала територією непридатною для проживання.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Аннелі Кольк, зокрема заявила під час візиту у Харків:

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«Наша основна мета - це повна перемога України. І я маю на увазі всю територію України. Ми не дозволимо створення якихось «сірих зон» у Європі. А Україна - це Європа. Вона знаходиться на шляху до Європейського Союзу, на шляху до НАТО. Тому всі, хто виступає за демократичні цінності та здоровий глузд, не дозволять зробити жодних «сірих зон» в Україні», - наголосила Аннелі Кольк.

Цю позицію також підтримали дипломатичні представники Данії, Франції та Швеції, які напередодні відвідали Харків з офіційним візитом.

Нагадаємо,раніше, РЕДПОСТ писав, що у Харкові потужна міжнародна делегація побачила своїми очима зруйновану ворогом Північну Салтівку.