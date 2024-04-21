    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківщина не буде "сірою" зоною Європи
21.04.2024  15:43   Дмитро Колонєй

Харківщина не буде "сірою" зоною Європи

Міжнародні партнери України не допустять, аби Харківщина стала територією непридатною для проживання.

Створити "сіру" зону на Харківщині не дозволить Європа
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Аннелі Кольк, зокрема заявила під час візиту у Харків: 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
«Наша основна мета - це повна перемога України. І я маю на увазі всю територію України. Ми не дозволимо створення якихось «сірих зон» у Європі. А Україна - це Європа. Вона знаходиться на шляху до Європейського Союзу, на шляху до НАТО. Тому всі, хто виступає за демократичні цінності та здоровий глузд, не дозволять зробити жодних «сірих зон» в Україні», - наголосила Аннелі Кольк. 
 
 
Цю позицію також підтримали дипломатичні представники Данії, Франції та Швеції, які напередодні відвідали Харків з офіційним візитом.
 
Нагадаємо,раніше, РЕДПОСТ писав, що у Харкові потужна міжнародна делегація побачила своїми очима зруйновану ворогом Північну Салтівку.

 

Тэги:  агрессия россии, допомога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.04 Надзвичайні події На Харківщині врятували людину після ворожого бомбування 21.04 Армія На Харківщині вручили нагороди родинам військовослужбовців, присвоєні захисникам посмертно 21.04 Надзвичайні події Смерть, вирви, руйнації та пожежі: світлини з місць обстрілів Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 