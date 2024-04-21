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21.04.2024  17:00   Дмитро Колонєй

Загарбники поширюють у Харкові фейк про згвалтування дівчини представниками ТЦК

Росіяни вкидами намагаються зірвати мобілізацію у Харкові та по Україні.

Поширюють у Харкові фейк про згвалтування дівчини представниками ТЦК росіяни
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський обласний територіальний центр комлектування звертає увагу мешканців міста на черговий вкид окупантів. Кілька годин тому  на всіх ресурсах платформи «МЕТА» з фальшивої сторінки запущена реклама фейкового «кримінального» допису  про  начебто зґвалтування  дівчині у якомусь хостелі. Ворог запустив 40 платних оголошень, на 40 міст України, використовуючи географічний таргетінг, у кожному оголошенні змінена  лише назва міста.
 
Поширюють у Харкові фейк про згвалтування дівчини представниками ТЦК росіяни
 
Поширюють у Харкові фейк про згвалтування дівчини представниками ТЦК росіяни
 
Поширюють у Харкові фейк про згвалтування дівчини представниками ТЦК росіяни
 
Більш того для привернення уваги і довіри неуважних користувачів соцмереж, використано назву українського телеканалу з  однією зміненою літерою. Посилання, за яким пропонують перейти в рекламному оголошенні, може вести на фішингову сторінку. 
 
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Ворог  чудово розуміє, що головна сила України — це люди. Можна мати будь-яку зброю, але  якщо не буде кому її  застосовувати — перевага буде не на нашому боці. Головне завдання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — забезпечення Українського війська поповненням. Ворог це розуміє  та вдається до будь-яких методів заради спроб  дискредитації ТЦК та СП та щоб зірвати мобілізаційні заходи.
 
ТЦК звертається до всіх городян, нагадуючи, аби вони
  • були уважними та не переходили за посиланнями, на яких вам ворог пропонує  якісь “секретні” відео!
  • не довіряли сумнівним джерелам «новин» і «сенсацій»! - Ваші інформаційна грамотність  і безпека – головна запорука марності спроб ворога сіяти розбрат і недовіру в українському суспільстві.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про інший фейк ворога - евакуацію мешканців Харкова через оточення.
 
Тэги:  фейк, агрессия россии, харків
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