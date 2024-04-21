21.04.2024 17:00 Дмитро Колонєй
Загарбники поширюють у Харкові фейк про згвалтування дівчини представниками ТЦК
Росіяни вкидами намагаються зірвати мобілізацію у Харкові та по Україні.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Харківський обласний територіальний центр комлектування звертає увагу мешканців міста на черговий вкид окупантів. Кілька годин тому на всіх ресурсах платформи «МЕТА» з фальшивої сторінки запущена реклама фейкового «кримінального» допису про начебто зґвалтування дівчині у якомусь хостелі. Ворог запустив 40 платних оголошень, на 40 міст України, використовуючи географічний таргетінг, у кожному оголошенні змінена лише назва міста.
Більш того для привернення уваги і довіри неуважних користувачів соцмереж, використано назву українського телеканалу з однією зміненою літерою. Посилання, за яким пропонують перейти в рекламному оголошенні, може вести на фішингову сторінку.
Ворог чудово розуміє, що головна сила України — це люди. Можна мати будь-яку зброю, але якщо не буде кому її застосовувати — перевага буде не на нашому боці. Головне завдання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — забезпечення Українського війська поповненням. Ворог це розуміє та вдається до будь-яких методів заради спроб дискредитації ТЦК та СП та щоб зірвати мобілізаційні заходи.
ТЦК звертається до всіх городян, нагадуючи, аби вони
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були уважними та не переходили за посиланнями, на яких вам ворог пропонує якісь “секретні” відео!
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не довіряли сумнівним джерелам «новин» і «сенсацій»! - Ваші інформаційна грамотність і безпека – головна запорука марності спроб ворога сіяти розбрат і недовіру в українському суспільстві.
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