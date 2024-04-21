21.04.2024 18:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині водій погубив пасажира у ДТП

Мешканець Харківщини помер на місці аварії.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 19 квітня 2024 року в селі Пархомівка Богодухівського району водій "ВАЗ-2101" не впорався з керуванням та зіштовхнувся з деревом.

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Від отриманих травм 38-річний пасажир транспортного засобу помер на місці пригоди. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові водій авто збив двох пішоходів і втік з місця ДТП.