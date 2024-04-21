На Харківщині водій погубив пасажира у ДТП

Мешканець Харківщини помер на місці аварії.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 19 квітня 2024 року в селі Пархомівка Богодухівського району водій "ВАЗ-2101" не впорався з керуванням та зіштовхнувся з деревом.
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Від отриманих травм 38-річний пасажир транспортного засобу помер на місці пригоди. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
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Сьогоднішній день сприяє спокійній рутинній роботі, тому ви маєте можливість зайнятися багатьма давно запланованими справами.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
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