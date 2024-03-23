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23.03.2024  22:30   Євген Клочко

«Намагаємося повернути світло в домівки харків’ян», - Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про складнощі з локалізацією наслідків ракетних ударів росіян 22 березня.

«Намагаємося повернути світло в домівки харків’ян», - Ігор Терехов
 
За словами мера міста, енергетики намагаються локалізувати наслідки наймасштабнішої атаки ворога на енергосистему міста і повернути світло у домівки харківʼян.
 
«Це залежить від багатьох змінних: технічних, логістичних, виробничих  можливостей, які, на жаль, неможливо з точністю передбачити наперед», - підкреслив очільник міста.
 
Він наголосив, що усунення наслідків ракетних обстрілів залежить від багатьох факторів: технічних, логістичних, виробничих  можливостей, які, на жаль, неможливо з точністю передбачити наперед. 
 
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Крім того, пише Терехов, вчора комунальним службам вдалося частково подати холодну воду у житлові будинки міста. Наразі водопостачанням забезпечені вже всі райони, теплом - одна третина від усіх осель, гарячою водою - трохи менше половини. І процес  під'єднання продовжується. 
 
Мер Харкова також нагадав, що в місті відкриті та цілодобово функціонують Пункти незламності, в яких за потреби кожен може підзарядити свій телефон та зігрітися чаєм або кавою. За два дні ними скористалося вже до 30 тисяч мешканців. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про значні руйнації, яких зазнала енергетична система Харкова від ракетного удару ворога напередодні.

 

Тэги:  пункт незламності, ігор терехов, блекаут
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