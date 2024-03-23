«Намагаємося повернути світло в домівки харків’ян», - Ігор Терехов

23.03.2024 22:30 Євген Клочко

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про складнощі з локалізацією наслідків ракетних ударів росіян 22 березня.

За словами мера міста, енергетики намагаються локалізувати наслідки наймасштабнішої атаки ворога на енергосистему міста і повернути світло у домівки харківʼян.

«Це залежить від багатьох змінних: технічних, логістичних, виробничих можливостей, які, на жаль, неможливо з точністю передбачити наперед», - підкреслив очільник міста.

Він наголосив, що усунення наслідків ракетних обстрілів залежить від багатьох факторів: технічних, логістичних, виробничих можливостей, які, на жаль, неможливо з точністю передбачити наперед.

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Крім того, пише Терехов, вчора комунальним службам вдалося частково подати холодну воду у житлові будинки міста. Наразі водопостачанням забезпечені вже всі райони, теплом - одна третина від усіх осель, гарячою водою - трохи менше половини. І процес під'єднання продовжується.

Мер Харкова також нагадав, що в місті відкриті та цілодобово функціонують Пункти незламності, в яких за потреби кожен може підзарядити свій телефон та зігрітися чаєм або кавою. За два дні ними скористалося вже до 30 тисяч мешканців.