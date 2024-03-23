Всупереч терору росіян: як у Харкові працюють Пункти незламності (фото)

Масована ракетна атака росіян 22 березня по енергетичним об'єктам Харківської області призвела до відсутності електроенергії у сотен тисяч мешканців регіону.
Зокрема, мешканці Харкова, в таких важких умовах, масово відвідують Пункти незламності, які розташовані у всіх районах міста. Там харків'яни можуть зігрітися, підзарядити свої гаджети, отримати доступ до мережі Інтернет, а також отримати гарячі напої, їжу та знайти засоби первинної меддопомоги.
Сьогоднішній гороскоп не рекомендує розпочинати нові справи, а скоріше відпочивати та розслаблятися для накопичення енергії; варто уникати алкоголю та помірності у задоволеннях.
Уранці в Харкові очікується похмура погода, але вдень небо проясниться, і ясна погода утримається до пізнього вечора. Опадів не передбачається.
22 березня своє професійне свято відзначають таксисти з усього світу.
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