23.03.2024 17:24 Василь Голосний

Всупереч терору росіян: як у Харкові працюють Пункти незламності (фото)

Масована ракетна атака росіян 22 березня по енергетичним об'єктам Харківської області призвела до відсутності електроенергії у сотен тисяч мешканців регіону.

Зокрема, мешканці Харкова, в таких важких умовах, масово відвідують Пункти незламності, які розташовані у всіх районах міста. Там харків'яни можуть зігрітися, підзарядити свої гаджети, отримати доступ до мережі Інтернет, а також отримати гарячі напої, їжу та знайти засоби первинної меддопомоги.

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