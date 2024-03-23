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23.03.2024  17:24   Василь Голосний

Всупереч терору росіян: як у Харкові працюють Пункти незламності (фото)

Масована ракетна атака росіян 22 березня по енергетичним об'єктам Харківської області призвела до відсутності електроенергії у сотен тисяч мешканців регіону.

Пункти незламності у Харкові працюють в умовах блекауту

Зокрема, мешканці Харкова, в таких важких умовах, масово відвідують Пункти незламності, які розташовані у всіх районах міста. Там харків'яни можуть зігрітися, підзарядити свої гаджети, отримати доступ до мережі Інтернет, а також отримати гарячі напої, їжу та знайти засоби первинної меддопомоги.

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Тэги:  блекаут, ігор терехов, пункт незламності, фоторепортаж
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