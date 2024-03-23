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23.03.2024  18:17   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов назвав головну помилку росіян відносно Харкова

Про це мер Харкова розповів у випуску військово-політичного ток-шоу «Хоробрі серця», присвяченому обороні Харкова.


Ігор Терехов назвав головну помилку росіян відносно Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов під час випуску військово-політичного ток-шоу «Хоробрі серця», присвяченому обороні Харкова, зазначив, що поступово на українську мову перейдуть усі харків'яни. 
 
«Ми все більше і більше розмовляємо українською. Пройде кілька років, і ми всі будемо розмовляти українською мовою. Я впевнений у цьому», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Також мер підкреслив, що, попри намагання росіян захопити Харків, місто було та залишилось українським. 
 
«Основна помилка росіян у тому, що вони вважали Харків проросійським. Вони думали, що ми зустрічатимемо їх гостинно, а ми зустріли вогнем», - зазначив міський голова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про тотальний блекаут у Харкові і розповідь Ігоря Терехова, як справляється місто з відсутністю електроенергії.
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