23.03.2024 18:17 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов назвав головну помилку росіян відносно Харкова
Про це мер Харкова розповів у випуску військово-політичного ток-шоу «Хоробрі серця», присвяченому обороні Харкова.
Ігор Терехов назвав головну помилку росіян відносно Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов під час випуску військово-політичного ток-шоу «Хоробрі серця», присвяченому обороні Харкова, зазначив, що поступово на українську мову перейдуть усі харків'яни.
«Ми все більше і більше розмовляємо українською. Пройде кілька років, і ми всі будемо розмовляти українською мовою. Я впевнений у цьому», - зазначив Ігор Терехов.
Також мер підкреслив, що, попри намагання росіян захопити Харків, місто було та залишилось українським.
«Основна помилка росіян у тому, що вони вважали Харків проросійським. Вони думали, що ми зустрічатимемо їх гостинно, а ми зустріли вогнем», - зазначив міський голова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про тотальний блекаут у Харкові і розповідь Ігоря Терехова, як справляється місто
з відсутністю електроенергії.
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