    
Главная Новини Харкова ЖКГ Куда звертатися у випадку аварії розповіли у харківській філії «Газмереж»
23.03.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Куда звертатися у випадку аварії розповіли у харківській філії «Газмереж»

Харківським споживачам газу нагадали, на які номери, крім 104, слід телефонувати.

 
\Як повідомляє РЕДПОСТ, телефонний номер аварійної газової служби 104 для мешканців Харкова досі працює з перебоями після ворожих обстрілів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Викликати аварійно-диспетчерську службу Харківської міської філії «Газмережі» можна за тел.: 
 
  • (067) 500-28-99;
  • (063) 368-36-48;
  • (067) 406-17-62.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що "Харківводоканал" подає воду зі зниженим тиском за графіком.
 
Тэги:  ремонт, газ, харків. аварії
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.03 Дороги та транспорт У Харкові ремонтують дороги (фото)   19.03 ЖКГ Комунальники Харкова впорядковують дитячі майданчики 19.03 ЖКГ Більше десяти тисяч звернень мешканців Харкова виконали комунальники
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 