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23.03.2024  19:31   Дмитро Колонєй

Ворог нищив авіабомбами чотири села Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ  в Харківській області наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з територіїРФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Землянки, Потихонове, Бологівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Голубівка, Дворічна, Синьківка Харківської області.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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