Ворог нищив авіабомбами чотири села Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
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Сьогоднішній гороскоп не рекомендує розпочинати нові справи, а скоріше відпочивати та розслаблятися для накопичення енергії; варто уникати алкоголю та помірності у задоволеннях.
Уранці в Харкові очікується похмура погода, але вдень небо проясниться, і ясна погода утримається до пізнього вечора. Опадів не передбачається.
22 березня своє професійне свято відзначають таксисти з усього світу.
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