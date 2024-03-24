Прогноз погоди у Харкові на 24 березня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 березня мінлива хмарність. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів.
Вітер південний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 2–4° тепла, вдень 11–13° тепла.
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Сьогодні по гороскопу багато завдань і проблем вирішуватимуться легше, але важливо не розслаблятися, щоб скористатися можливостями, які надає цей день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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