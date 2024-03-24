24.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 березня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 березня мінлива хмарність. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів.

Вітер південний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 2–4° тепла, вдень 11–13° тепла.

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Народні прикмети

Пухнастий іній передвіщає хорошу погоду: «Якщо цього дня березень забирає з собою холод, літо буде теплим».

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У цей час розпочинається ранній рух соку у берези.