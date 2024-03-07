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07.03.2024  14:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік назбирав сотні тисяч гривень боргу за аліментами

Батько почав накопичувати аліментний борг ще з 2013 року.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління.
 
З 2013 року, й доки дитина не досягла повноліття, він завинив їй понад 300 тисяч гривень. З метою повного погашення заборгованості державні виконавці Шевченківського відділу ДВС у Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції застосували законодавчі санкції, котрі обмежили деякі права містянина.
 
Зокрема серед примусових заходів чоловіку було заборонено в тому числі виїздити за межі України та керувати транспортними засобами.
 
Так, завдяки мотивувальним важелям громадянин перерахував дитині всі вчасно несплачені кошти.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин сплатив понад 163 тисячі гривень аліментів дитині.
 
Тэги:  аліменти, харків
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