07.03.2024 14:30 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік назбирав сотні тисяч гривень боргу за аліментами
Батько почав накопичувати аліментний борг ще з 2013 року.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Східне міжрегіональне управління.
З 2013 року, й доки дитина не досягла повноліття
, він завинив їй понад 300 тисяч гривень. З метою повного погашення заборгованості державні виконавці Шевченківського відділу ДВС у Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції застосували законодавчі санкції, котрі обмежили деякі права містянина.
Зокрема серед примусових заходів чоловіку було заборонено в тому числі виїздити за межі України та керувати транспортними засобами.
Так, завдяки мотивувальним важелям громадянин перерахував дитині всі вчасно несплачені кошти.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що харків'янин сплатив
понад 163 тисячі гривень аліментів дитині.
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