07.03.2024 14:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік назбирав сотні тисяч гривень боргу за аліментами

Батько почав накопичувати аліментний борг ще з 2013 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління.

З 2013 року, й доки дитина не досягла повноліття , він завинив їй понад 300 тисяч гривень. З метою повного погашення заборгованості державні виконавці Шевченківського відділу ДВС у Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції застосували законодавчі санкції, котрі обмежили деякі права містянина.

Зокрема серед примусових заходів чоловіку було заборонено в тому числі виїздити за межі України та керувати транспортними засобами.

Так, завдяки мотивувальним важелям громадянин перерахував дитині всі вчасно несплачені кошти.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин сплатив понад 163 тисячі гривень аліментів дитині.