07.03.2024 14:00 Віталій Хінєвіч

Співробітниця Харківського метрополітену виправдовувала збройну агресію рф проти України

Служба безпеки зібрала докази протиправної діяльності співробітниці міського комунального підприємства «Харківський метрополітен», яка поширювала наративи кремлівських пропагандистів про війну росії проти України.

Про це РЕДПОСТ повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисниця - 51-річна мешканка Харківської області, яка займає посаду чергового станційного поста централізації на одній з станцій метрополітену.

За даними слідства, під час виконання своїх службових обов'язків та перебуваючи на робочому місці зловмисниця у бесідах зі своїми колегами регулярно виправдовувала та заперечувала збройну агресію рф проти України, розпочату в 2014 році, намагаючись подати її як внутрішній громадянський конфлікт.

Вона намагалася переконати свої колег, що під час АТО і ООС на окупованій частині Донецької і Луганської областей нібито не було російських солдатів, а з 2014 року не росія воює з Україною, а «ополчение Донбасса».

Коментуючи повномасштабне вторгнення рф в Україну, зловмисниця заперечувала національно-визвольний характер українського спротиву державі-агресору, натомість заявляла, що це нібито «НАТО воюет с россией руками украинцев».

Ініційована Службою безпеки експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисниці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою).

За такий злочин їй загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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