Оголошено вирок мешканцю Харківщини, який вбив знайомого

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області.

Прокурори довели, що увечері 30 квітня 2019 року в селі Надеждівка Лозівського району 26-річний чоловік скоїв вбивство свого знайомого. Під час спільного вживання алкоголю між ними виникла сутичка, яка переросла у бійку.

Зловмисник неодноразово побив потерпілого і вигнав його з будинку на подвір'я, де продовжив напад. Візьмітьши металевий швеллер, він наніс декілька ударів потерпілому. Усього було завдано не менше 25 ударів.

Щоб приховати злочин, вбивця перетягнув тіло потерпілого до поруч розташованого лісомуги, де поховав його під деревом. Однак це не допомогло уникнути викриття, і незабаром правоохоронці розкрили справу.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Харківський районний суд Харківської області визнав його винним у вчиненні умисного вбивства. Було призначено покарання у вигляді 11 років і 6 місяців позбавлення волі.

Наразі триває строк для подання апеляційного оскарження.

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