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07.03.2024  15:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині газовики перевірили обладнання у будинку, в якому загинула сімейна пара

Після отримання фахівцями Лозівської дільниці Харківської філії «Газмережі» повідомлення про можливе отруєння чадним газом людей у одному з приватних домоволодінь міста Лозова, у будинку було обстежене встановлене газове обладнання, передає РЕДПОСТ .

Фото ілюстративне
 
Працівники аварійно-диспетчерської служби Лозівської дільниці не виявили у оселі потерпілих витоків природного газу та наявності чадного газу.
 
«Колектив Харківської філії «Газмережі» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих у домоволодінні Лозової. Обставини трагедії будуть встановлюватись спеціальною комісією»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 березня стало відомо про нещасний випадок, який трапився у приватній оселі у місті Лозова Харківської області.
Тэги:  події, харків
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