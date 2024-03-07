На Харківщині газовики перевірили обладнання у будинку, в якому загинула сімейна пара

Після отримання фахівцями Лозівської дільниці Харківської філії «Газмережі» повідомлення про можливе отруєння чадним газом людей у одному з приватних домоволодінь міста Лозова, у будинку було обстежене встановлене газове обладнання, передає РЕДПОСТ .
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