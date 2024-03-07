    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові затримали розповсюджувача наркотичних речовин
07.03.2024  15:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали розповсюджувача наркотичних речовин

У харків'янина вилучилиі понад 50 зіп-пакетів з психотропом PVP та іншими наркотичними речовинами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
6 березня поліцейські виявили чоловіка, який помітно нервував. Під час перевірки документів та поверхневого огляду у чоловіка був виявлений згорток з кристалоподібною речовиною. За висновком експерта, вилученим є психотропна речовина PVP.
 
В результаті санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка були виявлені 8 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, 4 зіп-пакети з білою речовиною та 39 зіп-пакетів з речовиною блакитно-білого кольору, упаковки із зіп-пакетами та пластиковими мікропробірками, мотки ізоленти, пристрій для паління, електронні ваги.
 
Всього вилучено близько 30 грамів наркотичної речовини білого кольору та 20 грамів наркотичної речовини рослинного походження. 
 
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
 
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що оголошено вирок мешканцю Харківщини, який вбив знайомого.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.03 Надзвичайні події На Харківщині газовики перевірили обладнання у будинку, в якому загинула сімейна пара 07.03 Надзвичайні події Надзвичайники врятували котика у місті Вовчанськ 07.03 Надзвичайні події У Харківській області знайшли мертвим подружжя
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 