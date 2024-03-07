07.03.2024 15:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали розповсюджувача наркотичних речовин

У харків'янина вилучилиі понад 50 зіп-пакетів з психотропом PVP та іншими наркотичними речовинами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

6 березня поліцейські виявили чоловіка, який помітно нервував. Під час перевірки документів та поверхневого огляду у чоловіка був виявлений згорток з кристалоподібною речовиною. За висновком експерта, вилученим є психотропна речовина PVP.

В результаті санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка були виявлені 8 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, 4 зіп-пакети з білою речовиною та 39 зіп-пакетів з речовиною блакитно-білого кольору, упаковки із зіп-пакетами та пластиковими мікропробірками, мотки ізоленти, пристрій для паління, електронні ваги.

Всього вилучено близько 30 грамів наркотичної речовини білого кольору та 20 грамів наркотичної речовини рослинного походження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що оголошено вирок мешканцю Харківщини, який вбив знайомого.