07.03.2024 15:49 Дмитро Колонєй
У Харкові перевірили санітарний стан Індустріального району: що виявлено
У комісію з перевірки увійшли представники двох харківських підприємств.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Харкові комісія КП «Харківблагоустрій» та КП «Житлокомсервіс» перевірила санітарний стан прибудинкових територій в Індустріальному районі.
Були оглянуті двори 83 будинків на вулицях
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Генерала Момота;
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Косарєва;
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Франтішека Крала;
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Душкіна;
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Біблика;
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Миру;
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Архітектора Альошина;
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проспекті Олександрівському.
Санітарний стан перевірених дворів - задовільний.
Наразі комунальними службами району розпочато весняні роботи з благоустрою:
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з обрізки зелених насаджень,
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кронування дерев,
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вичісування газонів,
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прибирання залишків піску з тротуарів.
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