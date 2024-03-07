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07.03.2024  15:49   Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили санітарний стан Індустріального району: що виявлено

У комісію з перевірки увійшли представники двох харківських підприємств.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові комісія КП «Харківблагоустрій» та КП «Житлокомсервіс» перевірила санітарний стан прибудинкових територій в Індустріальному районі. 
 
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Були оглянуті двори 83 будинків на вулицях
  • Генерала Момота;
  • Косарєва;
  • Франтішека Крала;
  • Душкіна;
  • Біблика;
  • Миру;
  • Архітектора Альошина;
  • проспекті Олександрівському.
 
Санітарний стан перевірених дворів - задовільний. 
 
Наразі комунальними службами району розпочато весняні роботи з благоустрою:
  • з обрізки зелених насаджень,
  • кронування дерев,
  • вичісування газонів,
  • прибирання залишків піску з тротуарів.

 

Тэги:  благоустрій, комунальники, харків
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