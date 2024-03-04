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04.03.2024  19:57   

Ворог 6 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Прорвати оборону ЗСУ на Харківщині 6 разів намагалися окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Липці, Варварівка, Нестерне, Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали Козача Лопань, Красне, Нескучне Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 березня 2024 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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