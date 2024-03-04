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04.03.2024  19:28   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав жінок Салтівского району зі святом

Урочистий захід, присвячений Міжнародному жіночому дню, пройшов у Харкові.


Ігор Терехов привітав жінок Салтівского району зі святом
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у вітальному слові висловив вдячність жінкам з Салтівського району, які, попри війну, живуть і працюють у Харкові.
 
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«Я пишаюсь жінками, які зараз знаходяться в Харкові. Пишаюся вчителями, які навчають дітей, лікарями, які рятують життя, жінками, які працюють на комунальних підприємствах. Усі ви - справжні герої! Дякую вам за те, що, попри жахи війни, ви посміхаєтесь і даруєте нам, чоловікам, надію та віру. Хочу побажати, щоб наші захисники якнайшвидше повернулися додому, щоб нарешті настав мир, і всі родини були щасливими», - наголосив мер. 
 
Привітав жінок Салтівского району зі святом Ігор Терехов
 
На святі також був встановлений національний рекорд «Материнське серце б'ється за Україну»: 250 жінок власноруч виготовили окопні свічки для синів-захисників, які передадуть на фронт, і виклали з них серце.
 
Привітав жінок Салтівского району зі святом Ігор Терехов
 
Кращим працівницям підприємств, організацій, установ Салтівського району були вручені Подяки міського голови.
 
Тэги:  ігор терехов, 8 березня, харків
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