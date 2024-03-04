04.03.2024 18:43 Дмитро Колонєй

У Харкові на Салтівці змінять маршрут три трамваї

Як та коли травмваї курсуватимуть та чому так сталося, розповіли у Департаменті інфраструктури Харкова.



У Харкові на Салтівці змінять маршрут три трамваї



Як повідомляє РЕДПОСТ , з 9:30 до 15:30 5 і 6 березня 2024 року буде припинений рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського через ремонт трамвайної колії.

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Трамваї №16, 16А курсуватимуть так:

розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

Трамвай №27 ходитиме так:

розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що шляховики розповіли, коли будуть закінчені роботи на ділянці дороги від Коротича до Валок.