04.03.2024 18:43 Дмитро Колонєй
У Харкові на Салтівці змінять маршрут три трамваї
Як та коли травмваї курсуватимуть та чому так сталося, розповіли у Департаменті інфраструктури Харкова.
У Харкові на Салтівці змінять маршрут три трамваї
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з 9:30 до 15:30 5 і 6 березня 2024 року буде припинений рух трамваїв
на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського через ремонт трамвайної колії.
Трамваї №16, 16А курсуватимуть так:
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розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
Трамвай №27 ходитиме так:
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розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що шляховики розповіли, коли будуть закінчені роботи на ділянці дороги від Коротича до Валок.
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