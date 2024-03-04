    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові на Салтівці змінять маршрут три трамваї
04.03.2024  18:43   Дмитро Колонєй

У Харкові на Салтівці змінять маршрут три трамваї

Як та коли травмваї курсуватимуть та чому так сталося, розповіли у Департаменті інфраструктури Харкова.


У Харкові на Салтівці змінять маршрут три трамваї
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 9:30 до 15:30 5 і 6 березня 2024 року буде припинений рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського через ремонт трамвайної колії.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Трамваї №16, 16А курсуватимуть так:

 
  • розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
 

Трамвай  №27 ходитиме так:

 
  • розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що шляховики розповіли, коли будуть закінчені роботи на ділянці дороги від Коротича до Валок.

 

Тэги:  маршрут, трамвай, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.03 Дороги та транспорт У Харкові змінять маршрут 5 трамваїв 22.02 Дороги та транспорт Два харківські трамваї змінять маршрути на Південній Салтівці 02.01 Дороги та транспорт Два харківські трамваї змінять маршрут руху у середу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 