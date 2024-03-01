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01.03.2024  19:33   Дмитро Колонєй

Ворог нищив авіабомбами шість селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 березня 2024 року розповіли у Генштабі ЗСУ.

Нищили авіабомбами шість селищ Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Гатище, Плетенівка, Охрімівка Харківської області.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка та Садове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Петропавлівка, Піщане Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 березня 2024 року. 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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