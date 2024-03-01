Ворог нищив авіабомбами шість селищ Харківщини

Сьогоднішній гороскоп радить обирати простий шлях та висловлювати свої вимоги начальству прямо, якщо відчуваєте недооцінку. День підходить для активних ділових та активних людей, але варто уникати різкості у спілкуванні, щоб не викликати конфлікту.