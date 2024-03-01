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01.03.2024  18:52   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов показав президентові України та прем’єр-міністру Нідерландів, як йде учбовий процес у метрошколі

В рамках робочого візиту до Харкова Володимир Зеленський та Марк Рютте відвідали учбовий заклад.


Ігор Терехов показав президентові України та прем’єр-міністру Нідерландів, як йде учбовий процес у метрошколі
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов ознайомив Володимира Зеленського та Марка Рютте з організацією навчального процесу на ст. м. «Університет», де у спеціально облаштованих класах навчаються понад 850 учнів. 
 
 
«Попри всі непрості обставини, діти продовжують здобувати освіту. Дякую вчителям за те, що даєте знання нашим дітям! Дякую нашим дітям за те, що продовжуєте мріяти й вірите в Україну!» - написав у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський.
 
Показав президентові України та прем’єр-міністру Нідерландів, як йде учбовий процес у метрошколі Ігор Терехов
 
Показав президентові України та прем’єр-міністру Нідерландів, як йде учбовий процес у метрошколі Ігор Терехов
 
Показав президентові України та прем’єр-міністру Нідерландів, як йде учбовий процес у метрошколі Ігор Терехов
 
Показав президентові України та прем’єр-міністру Нідерландів, як йде учбовий процес у метрошколі Ігор Терехов
 
Тэги:  ігор терехов, відновлення, харків
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