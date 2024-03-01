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01.03.2024  17:24   Дмитро Колонєй

Угода посилить захист міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися - Володимир Зеленський

Президент України та Прем'єр-міністр Нідерландів підписали у Харкові безпекову угоду, пройшлися містом та завізітували до метрошколи.


Угода посилить захист міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися - Володимир Зеленський
Як повідомляє РЕДПОСТ, двостороння безпекова угоду між Україною та Нідерландами підписана у Харкові. Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.
 
Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України, формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності.
 
Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.
 
"Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися.
 
 
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