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01.03.2024  18:06   Дмитро Колонєй

На Харківщині дідусь підірвався по дорозі додому

Як травмувався старенький мешканець Харківщини розслідують правоохоронці.


На Харківщині дідусь підірвався по дорозі додому
Як повідомляє РЕДПОСТ, 1 березня 2024 року близько 9:00 70-річний дідусь прямував додому між містом Барвінкове та селом Архангілівка Барвінківської громади та підірвався на невідомому предметі, отримав травми внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою. Потерпілий травмувався по дорозі додому. Йота був привезений до лікарні.
 
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За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Ізюмського РУП та вибухотехніки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вибух у лісосмузі, під час якого загинули двоє чоловіків на Харківщині.
Тэги:  вибух, міна, харків, агрессия россии
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