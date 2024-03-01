01.03.2024 20:04 Дмитро Колонєй

Володимир Зеленський розповів, що робиться для захисту неба над Харковом

Проблеми протиповітряного захисту Харкова торкнувся Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.



Володимир Зеленський розповів, що робиться для захисту неба над Харковом



Відзеркалилися у зверненні також і побачене ним та прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Харкові - місця влучань російських ракет.

«Звичайні будинки розбиті, зруйнована міська інфраструктура. Важливо додати Харкову безпеки. З усіма лідерами працюємо, щоб посилити ППО і тут, і в інших наших містах. Світ має такий потенціал, і потрібна спільна рішучість, щоб російський терор програв», - зазначив Володимир Зеленський.

Також Президент повідомив, що сьогодні Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач Повітряних Сил Микола Олещук та міністр оборони Рустем Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рютте щодо поточної ситуації на фронті, щодо можливостей української армії в активних діях та у захисті на конкретних напрямках. У тому числі розмова стосувалась і Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов неодноразово наголошував на необхідності закрити небо над містом . За його словами, оскільки Харків знаходиться в безпосередній близькості до кордону з РФ, це зможуть зробити лише найсучасніші системи протиповітряної оборони.