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01.03.2024  20:43   Дмитро Колонєй

На Харківщині врятували пораненого під час обстрілу песика (фото)

Безпорадному та покинутому другу людини прийшли на допомогу правоохоронці Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські врятували пораненого песика Рудика у Вовчанську,  де він жив  у підвалі і разом з іншими покинутими тваринками ховався від постійних обстрілів міста. Його господарі давно поїхали, а тваринами опікувалися правоохоронці.
 
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1 березня 2024 року росіяни вкотре вдарили по Вовчанську. Собака потрапив під обстріл та отримав відкритий перелом лапи. Працівники місцевої поліції не залишили Рудика у біді та відвезли до ветеринарної клініки. Песику надали медичну допомогу. Через серйозне поранення він залишиться у клініці. Правоохоронці вже зв'язалися з його господаркою та підшукують йому дім.
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на пожежі загинули 20 котиків, жінку вдалося врятувати.
 
Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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