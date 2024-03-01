01.03.2024 20:43 Дмитро Колонєй

На Харківщині врятували пораненого під час обстрілу песика (фото)

Безпорадному та покинутому другу людини прийшли на допомогу правоохоронці Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , поліцейські врятували пораненого песика Рудика у Вовчанську, де він жив у підвалі і разом з іншими покинутими тваринками ховався від постійних обстрілів міста. Його господарі давно поїхали, а тваринами опікувалися правоохоронці.

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1 березня 2024 року росіяни вкотре вдарили по Вовчанську. Собака потрапив під обстріл та отримав відкритий перелом лапи. Працівники місцевої поліції не залишили Рудика у біді та відвезли до ветеринарної клініки. Песику надали медичну допомогу. Через серйозне поранення він залишиться у клініці. Правоохоронці вже зв'язалися з його господаркою та підшукують йому дім.