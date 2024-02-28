28.02.2024 14:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові встановили пільгові ставки оренди постраждалих земельних ділянок

Для зменшення податкового навантаження на суб’єкти господарювання міста Харкова під час війни сьогодні, 28 лютого, на позачерговій сесії міськради було ухвалене рішення про деякі питання плати за землю, передає РЕДПОСТ .



У Харкові встановили пільгові ставки оренди постраждалих земельних ділянок



Так, депутати підтримали введення тимчасових пільгових ставок щодо найбільш постраждалих земельних ділянок, зокрема, тих, на яких розташовані об’єкти промисловості, адміністративні, офісні, складські будівлі та готелі, а також щодо земельних ділянок, які надані в користування для будівництва та реконструкції об’єктів. У залежності від виду користування ділянок ставки знижені на 30-50%.

Крім того, було подовжене застосування пільг щодо зменшення земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, на яких розташовані пошкоджені об’єкти нерухомого майна, на 30, 60 та 99% залежно від категорії пошкоджень. Згідно з рішенням, такі пільги діятимуть до 31 грудня року, в якому буде припинений або скасований воєнний стан (раніше період застосування пільг визначався з 1 січня по 31 грудня 2023 року).

Також було ухвалене рішення про звільнення фізичних осіб від земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками, зайнятими житловою забудовою (приватні домоволодіння), з 1 січня 2023 року по 31 грудня року, в якому буде припинений або скасований воєнний стан. Таку пільгу отримали 24 тис. мешканців Харкова.

За словами міського голови Ігоря Терехова, у такий спосіб міська влада хоче простимулювати бізнес та харків’ян залишатися в місті.

«Потрібен стимул, щоб люди залишалися в Харкові, щоб працювали виробництва, поверталися підприємці. Якщо потрібно буде ще знизити податкові ставки для деяких видів діяльності, ми це зробимо. Для нас дуже важливо, щоб бізнес мав можливість працювати», - зазначив Ігор Терехов.

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