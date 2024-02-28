28.02.2024 14:40 Віталій Хінєвіч
Окупанти обстріляли Куп'янськ: загинуло двоє людей
Зафіксоване влучання в центральній частині міста.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Унаслідок ворожого обстрілу
загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди.
Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Профільні служби працюють на місці.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що рятувальники ліквідували наслідки обстрілу
Куп'янського району.
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