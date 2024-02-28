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28.02.2024  14:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Куп'янськ: загинуло двоє людей

Зафіксоване влучання в центральній частині міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами ще є люди. 
 
Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Профільні служби працюють на місці.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Куп'янського району.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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