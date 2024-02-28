28.02.2024 15:05 Віталій Хінєвіч

Обстріл Куп'янська: окупанти поцілили у церкву та кафе

Поліція документує наслідки чергового ворожого обстрілу в Куп'янському районі, передає РЕДПОСТ .

Серед дня окупанти завдали удари КАБами по Куп'янську. Пошкоджено приміщення кафе. Поранення отримала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув.

Зафіксовано влучання у церкву Іісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастир. Він отримав не сумісні з життям травми.

Також росіяни обстріляли село Плоске Великобурлуцької громади. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Куп'янського району.