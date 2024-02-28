28.02.2024 15:05 Віталій Хінєвіч
Обстріл Куп'янська: окупанти поцілили у церкву та кафе
Поліція документує наслідки чергового ворожого обстрілу в Куп'янському районі, передає РЕДПОСТ .
Серед дня окупанти завдали удари
КАБами по Куп'янську. Пошкоджено приміщення кафе. Поранення отримала 31-річна жінка, її 39-річний брат загинув.
Зафіксовано влучання у церкву Іісуса Христа. Під завалами опинився 58-річний пастир. Він отримав не сумісні з життям травми.
Також росіяни обстріляли село Плоске Великобурлуцької громади. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що рятувальники ліквідували наслідки обстрілу
Куп'янського району.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0