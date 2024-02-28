28.02.2024 15:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов прокоментував встановлення паркану на проспекті Гагаріна

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 28 лютого, на позачерговій сесії міськради прокоментував встановлення паркану на розділовій смузі вздовж пр. Гагаріна, передає РЕДПОСТ .

Очільник міста зазначив, що попередня огорожа була встановлена ще в 2011 році. За цей час вона достатньо сильно прогнила і потребувала значних коштів на реставрацію.

«Ми вирішили встановити оцинкований паркан, якому не потрібне обслуговування. За підрахунками, впродовж трьох років встановлені секції повністю окупляться. Крім того, цей паркан необхідний там, бо від нього залежить безпека руху і життя людей, тому що ця ділянка дороги - швидкісна траса, де є високий ризик дорожньо-транспортних пригод», - зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові встановили пільгові ставки оренди постраждалих земельних ділянок.