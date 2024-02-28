    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ігор Терехов прокоментував встановлення паркану на проспекті Гагаріна
28.02.2024  15:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов прокоментував встановлення паркану на проспекті Гагаріна

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 28 лютого, на позачерговій сесії міськради прокоментував встановлення паркану на розділовій смузі вздовж пр. Гагаріна, передає РЕДПОСТ .

 
Очільник міста зазначив, що попередня огорожа була встановлена ще в 2011 році. За цей час вона достатньо сильно прогнила і потребувала значних коштів на реставрацію.
 
«Ми вирішили встановити оцинкований паркан, якому не потрібне обслуговування. За підрахунками, впродовж трьох років встановлені секції повністю окупляться. Крім того, цей паркан необхідний там, бо від нього залежить безпека руху і життя людей, тому що ця ділянка дороги - швидкісна траса, де є високий ризик дорожньо-транспортних пригод», - зазначив Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові встановили пільгові ставки оренди постраждалих земельних ділянок.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.02 ЖКГ Як допомогти близькій людині на відстані порадили харків'янам у Газмережах 28.02 Надзвичайні події Під Харковом кримінальний квартет "чорних" лісорубів погубив дерева на сотні тисяч 28.02 Дороги та транспорт У Харкові деякі трамваї змінять маршрут руху
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 