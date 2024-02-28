28.02.2024 15:40 Віталій Хінєвіч
У Харківській міській раді створили новий департамент
Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії сьогодні, 28 лютого, підтримали створення Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, передає РЕДПОСТ .
У Харківській міській раді створили новий департамент
Для цього Управління з будівництва, ремонту та реконструкції було виведене зі складу Департаменту житлово-комунального господарства та було перейменоване.
Згідно з рішенням, створення Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції сприятиме більш раціональному використанню коштів для відбудови, реконструкції та реставрації об’єктів житлово-комунального та соціального призначення.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0