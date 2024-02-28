28.02.2024 15:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській міській раді створили новий департамент

Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії сьогодні, 28 лютого, підтримали створення Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, передає РЕДПОСТ .



У Харківській міській раді створили новий департамент



Для цього Управління з будівництва, ремонту та реконструкції було виведене зі складу Департаменту житлово-комунального господарства та було перейменоване.

Згідно з рішенням, створення Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції сприятиме більш раціональному використанню коштів для відбудови, реконструкції та реставрації об’єктів житлово-комунального та соціального призначення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міськрада Харкова підтримала реорганізацію Департаменту інфраструктури.