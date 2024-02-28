28.02.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

Міськрада Харкова підтримала реорганізацію Департаменту інфраструктури

У місті Харкові реорганізували Департамент інфраструктури шляхом приєднання до Департаменту будівництва та шляхового господарства.

Відповідне рішення сьогодні, 28 лютого, ухвалила Харківська міська рада на позачерговій сесії, передає РЕДПОСТ.

Як повідомила заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тетяна Чечетова-Терашвілі, така реорганізація підвищить ефективність у сфері дорожньої та транспортної інфраструктури міста, сприятиме більш раціональному використанню бюджетних коштів.

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