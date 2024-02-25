25.02.2024 09:00 Дмитро Колонєй
На Харківщині постраждала людина під час удару ворога
Обстановка на Харківщині на 25 лютого від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, загарбники обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Хатище, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та ін.
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10:00 в м. Куп’янськ під час обстрілу РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих.
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Три години потому, у с. Петропавлівка зазнавав осколкових поранень 44-річний волонтер, госпіталізований до медичної установи.
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14:45 в смт. Приколотне внаслідок обстрілу двома КАБами пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства.
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15:00 окупанти завдали артилерійських ударів по с. Козача Лопань Харківського району.
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Є влучання на околицях населеного пункту.
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16:15 у с. Григорівка Великобурлуцької громади внаслідок ворожих ударів КАБами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено 5 житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садочку, приміщення «Укрпошти». Без постраждалих.
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17:22 в с. Лиман Вовчанської громади внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ горіла господарча будівля свиноферми на площі 600 м². Загинули 23 тварини, 52 - вдалося врятувати.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 5,98 га території, знищили 290 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.
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