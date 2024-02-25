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25.02.2024  09:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині постраждала людина під час удару ворога

Обстановка на Харківщині на 25 лютого від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, загарбники обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Хатище, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та ін. 
 
  • 10:00 в м. Куп’янськ під час обстрілу РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих. 
  • Три години потому, у с. Петропавлівка зазнавав осколкових поранень 44-річний волонтер, госпіталізований до медичної установи. 
  • 14:45 в смт. Приколотне внаслідок обстрілу двома КАБами пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства.
  • 15:00 окупанти завдали артилерійських ударів по с. Козача Лопань Харківського району. 
  • Є влучання на околицях населеного пункту. 
  • 16:15 у с. Григорівка Великобурлуцької громади внаслідок ворожих ударів КАБами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено 5 житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садочку, приміщення «Укрпошти». Без постраждалих. 
  • 17:22 в с. Лиман Вовчанської громади внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ горіла господарча будівля свиноферми на площі 600 м². Загинули 23 тварини, 52 - вдалося врятувати.
 
 Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 5,98 га території, знищили 290 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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