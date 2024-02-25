25.02.2024 09:52 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 12

Харків - 14

Богодухів - 10

Коломак - 11

Великий Бурлук - 13

Печеніги -10

Слобожанське - 11

Куп’янськ -11

Красноград - 11

Лозова - 11

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 24 лютого 2024 року.