Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 24 лютого 2024 року.
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Можна приділити день кар'єрі, але уникайте конфліктних ситуацій у спілкуванні з колегами. В коханні варто бути ніжним і чуттєвим.
Протягом усього дня у Харкові буде похмура погода без опадів.
25 лютого кожного року Україна відзначає День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил.
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